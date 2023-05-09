В Башкирии стали известны подробности ДТП, в котором погибла Диана Сафарова

16:41, 09 май 2023

Сегодня стало известно об аварии, произошедшей в населенном пункте Чишмы, в результате которого погибла Диана Сафарова, родственница народного артиста Республики Башкортостан Анвара Нургалиева. Пресс-центр региональной ГИБДД передал, что ДТП случилось ночью во вторник, 9 мая.







По данным ведомства, женщина на Хонде Цивик, двигаясь по улице Революционной, потеряла управление, съехала в кювет и врезалась в забор. Эта улица проходит через весь поселок вдоль железной дороги.



У 32-летней Дианы Сафаровой остались 3 детей: пятилетние сыновья-близнецы и старшая дочь, которая учится в начальной школе. Знаменитый артист погибшей – Анвар Нургалиев пожелал виновнику «гореть в аду». Пока не подтверждены данные о том, что в аварии участвовал еще один автомобиль.





В настоящее время идет разбирательство и назначены соответствующие экспертизы, в результате которых будет установлено техническое состояние Honda Civic и возможные причины аварии.

Читайте также: Популярный блогер Диана Сафарова из Башкирии погибла в аварии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео