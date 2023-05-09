Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии стали известны подробности ДТП, в котором погибла Диана Сафарова

В Башкирии стали известны подробности ДТП, в котором погибла Диана Сафарова

16:41, 09 май 2023

Сегодня стало известно об аварии, произошедшей в населенном пункте Чишмы, в результате которого погибла Диана Сафарова, родственница народного артиста Республики Башкортостан Анвара Нургалиева. Пресс-центр региональной ГИБДД передал, что ДТП случилось ночью во вторник, 9 мая.



По данным ведомства, женщина на Хонде Цивик, двигаясь по улице Революционной, потеряла управление, съехала в кювет и врезалась в забор. Эта улица проходит через весь поселок вдоль железной дороги.

У 32-летней Дианы Сафаровой остались 3 детей: пятилетние сыновья-близнецы и старшая дочь, которая учится в начальной школе. Знаменитый артист погибшей – Анвар Нургалиев пожелал виновнику «гореть в аду». Пока не подтверждены данные о том, что в аварии участвовал еще один автомобиль.


В настоящее время идет разбирательство и назначены соответствующие экспертизы, в результате которых будет установлено техническое состояние Honda Civic и возможные причины аварии.

Читайте также:

Популярный блогер Диана Сафарова из Башкирии погибла в аварии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: происшествия аварии Чишмы Чишминский район
Читайте также

Популярный блогер Диана Сафарова из Башкирии погибла в аварии
Происшествия в Башкирии
Популярный блогер Диана Сафарова из Башкирии погибла в аварии
Авария в Альшеевском районе: в опрокинувшемся автомобиле «Мицубиси ASX» погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
Авария в Альшеевском районе: в опрокинувшемся автомобиле «Мицубиси ASX» погибла пассажирка
В Белебеевском районе водитель, решив обогнать колонну авто, потерял управление, съехал в кювет и сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе водитель, решив обогнать колонну авто, потерял управление, съехал в кювет и сбил пешехода
В Уфе пьяный водитель столкнулся со встречным авто: один человек госпитализирован
Происшествия в Башкирии
В Уфе пьяный водитель столкнулся со встречным авто: один человек госпитализирован


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: