В Башкирии полицейские нашли вероятного участника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова

19:25, 09 май 2023

В Башкирии был задержан подозреваемый, который мог быть причастен к смертельной аварии, в которой погибла 32-летняя Диана Сафарова, племянница знаменитого народного артиста Анвара Нургалиева. Сейчас причастного к ДТП, допрашивают в отделе полиции населенного пункта Чишмы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД.







По данным ведомства, женщина ехала на своем автомобиле Хонда Цивик по ул. Революционной в Чишмах. В какой-то момент она потеряла управление, вылетела в кювет и врезалась в забор. Травмы оказались тяжелыми, и Диана умерла на месте происшествия. Однако дядя погибшей, Анвар Нургалиев, убежден, что ДТП спровоцировал другой водитель.



«Виновнику – гореть в аду», – заявил Нургалиев на своей странице в соцсети.





В дорожной полиции сообщили, что ими был задержан предполагаемый участник аварии – водитель Тойоты Камри, который проезжал по той же дороге, что и погибшая. Мужчина был доставлен в местное отделение полиции.



В связи с этим происшествием следственным отделом ОМВД России по Чишминскому району возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.



Диане Сафаровой на момент трагедии было всего 32 года, у нее остались трое малолетних детей: старшая дочь сейчас учится в начальной школе, а младшим сыновьям-близнецам по 5 лет. Заботу о них лично взял на себя Нургалиев, поскольку его родственница была единственным кормильцем для своих детей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ