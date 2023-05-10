В Уфе иномарка на полном ходу влетела в столб

Накануне праздничного салюта в честь Дня Победы на ул. Менделеева в городе Уфе произошло страшное ДТП. Две иномарки со страшной силой столкнулись на большой скорости, в результате чего, как сообщают свидетели погиб человек.
Где-то за двадцать минут до начала праздничного салюта, инспекторы ДПС перекрыли проезд между Башкирией и ВДНХ. Согласно сообщениям очевидцев, на место инцидента быстро приехали 2 автомобиля скорой помощи. По предварительным данным известно, что водитель БМВ не справился с управлением и врезался в электроопору.