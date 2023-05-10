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В Башкирии при пожаре в доме погибли два человека

В Башкирии при пожаре в доме погибли два человека

15:08, 10 май 2023

В районном центре Мраково в Кугарчинском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погиб 68-летний мужчина и еще один человек, личность которого пока не идентифицирована.



Согласно информации МЧС республики, трагический случай случился в среду, 10 мая на улице Коммунистической.

Огонь вспыхнул в деревянном доме. Огнеборцам удалось потушить открытое пламя за 22 минуты после получения экстренного вызова.

В данный момент на месте произошедшего находится сотрудники следственно-оперативной группы, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия пожар смерть
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