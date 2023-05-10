В Башкирии при пожаре в доме погибли два человека

15:08, 10 май 2023

В районном центре Мраково в Кугарчинском районе Башкирии произошел пожар, в результате которого погиб 68-летний мужчина и еще один человек, личность которого пока не идентифицирована.







Согласно информации МЧС республики, трагический случай случился в среду, 10 мая на улице Коммунистической.



Огонь вспыхнул в деревянном доме. Огнеборцам удалось потушить открытое пламя за 22 минуты после получения экстренного вызова.



В данный момент на месте произошедшего находится сотрудники следственно-оперативной группы, чтобы выяснить все обстоятельства и причины случившегося.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ