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В Башкирии живодеры жестоко расправились с двумя собаками

В Башкирии живодеры жестоко расправились с двумя собаками

10:33, 11 май 2023

В Ишимбайском районе Башкирии в населенном пункте Кинзебулатово произошла жестокая расправа над двумя собаками.

Как сообщается в социальных сетях, неизвестные злоумышленники вывезли животных на поле и открыли по ним огонь из травматического оружия, а затем вспороли несчастным животы. 



Одна собака погибла, а вторая сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Ветеринары оперировали ее около двух часов. По словам автора поста, он пытался вызвать полицейских, но не смог дозвониться. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район происшествия убийство животных Кинзебулатово
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