В Башкирии живодеры жестоко расправились с двумя собаками
10:33, 11 май 2023
В Ишимбайском районе Башкирии в населенном пункте Кинзебулатово произошла жестокая расправа над двумя собаками.
Как сообщается в социальных сетях, неизвестные злоумышленники вывезли животных на поле и открыли по ним огонь из травматического оружия, а затем вспороли несчастным животы.
Одна собака погибла, а вторая сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Ветеринары оперировали ее около двух часов. По словам автора поста, он пытался вызвать полицейских, но не смог дозвониться.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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