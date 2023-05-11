Певец из Башкирии Анвар Нургалиев сообщил о состоянии детей погибшей в ДТП Дианы Сафаровой
12:29, 11 май 2023
Анвар Нургалиев опубликовал видео в соцсетях, в котором он показал трех детей своей племянницы Дианы Сафаровой, которая погибла в ДТП. Мужчина рассказал, как чувствуют себя дети и выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку их семье.
Нургалиев разместил короткое видео, на котором он находится в машине вместе с тремя детьми Дианы Сафаровой. Он готовился вместе с ними ехать в магазин. Со слов артиста, только дочь погибшей до конца осознала произошедшее, в то время как мальчики не до конца поняли утрату близкого человека.
— Огромное спасибо всем за поддержку. Очень много спрашивали про детишек. Ребятишки не понимают пока. Дочь в курсе, держится. С ними всё хорошо, — рассказал Нургалиев.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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