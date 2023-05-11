В Башкирии при монтаже трубопровода насмерть завалило землей слесаря

16:15, 11 май 2023

Рабочего в Янаульском районе Башкирии засыпало землей. Он скончался на месте. Информацию об этом передали в республиканском Следственном комитете.







ЧП случилось в среду, 10 мая, на предприятии "Тепловодоснабжение" во ходе работ по монтажу водопровода. Во время соединения труб произошел обвал грунта на глубине 4 метров. Один из монтажников оказался погребенным под землей. Второй рабочий остался жив, вовремя успев уйти в сторону. Пострадавшего вытащили из-под земли и вызвали медиков скорой помощи, которые по приезду констатировали его смерть.



Сейчас ведется расследование, назначена судмедэкспертиза. Следственным органам предстоит выяснить все причины произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии