В Норильске экстренно сел самолет из Башкирии

21:09, 11 май 2023

Боинг 737-800, который вылетел из Уфы, был вынужден совершить аварийное приземление в городе Норильск. Это произошло из-за неисправности шасси, сообщили в пресс-центре Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.







Согласно предварительной версии инцидента, стойка шасси правого крыла разрушила внутренний пневматик, что привело к аварийной посадке. Самолет благополучно приземлился в месте назначения в 16 часов 15 минут по местному времени, что соответствует уфимскому времени 14 часов 15 минут. Он вылетел из столицы республики в 11 часов 13 минут (с небольшим опозданием в восемь минут), согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы.





Инцидентом занимаются следственные органы. Красноярский следственный отдел Восточного межрегионального СУТ Следкома РФ устанавливает возможные причины происшествия. Следователи подозревают, что были нарушены правила эксплуатации и безопасности воздушного судна.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СКР