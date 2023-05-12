Кадры смертельной аварии Дианы Сафаровой попал на видео

09:05, 12 май 2023

Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, показывает последние мгновения жизни Дианы Сафаровой - племянницы народного артиста Башкирии А. Нургалиева.







На записи видно, как за ее машиной следует другой автомобиль, и как в результате Диана съезжает в кювет на одной из дорог. Сьемка была сделана из машины, которая ехала за автомобилем Сафаровой. В салоне слышится громкая музыка, а машины движутся по прямой дороге, пока автомобиль впереди не сходит с трассы и оказывается в кювете.



В момент столкновения можно услышать звук, который указывает на наезд одного автомобиля на другой. Деталей инцидента нет на записи, но можно предположить, что это столкновение стало причиной того, что машина потеряла управление и съехала в кювет, где в нескольких метрах от обочины расположено ограждение.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео