В Башкирии УАЗ Патриот перевернулся из-за плохого самочувствия водителя
09:29, 12 май 2023
Ночью в четверг, 11 мая, на автодороге произошло опрокидывание автомобиля УАЗ Патриот.
Как сообщает пресс-центр республиканской ГИБДД, ДТП произошло на ул. Цветочная перед домом №2/4.
По предварительной информации, сорокалетний владелец отечественной машины двигался со стороны проспекта Октября в направлении Уфимского шоссе. Почувствовав себя плохо за рулем, он потерял управление и перевернулся.
В результате инцидента водитель травмировал голову, его госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции приступили к расследованию произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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