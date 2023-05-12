В Башкирии УАЗ Патриот перевернулся из-за плохого самочувствия водителя

09:29, 12 май 2023

Ночью в четверг, 11 мая, на автодороге произошло опрокидывание автомобиля УАЗ Патриот.



Как сообщает пресс-центр республиканской ГИБДД, ДТП произошло на ул. Цветочная перед домом №2/4.







По предварительной информации, сорокалетний владелец отечественной машины двигался со стороны проспекта Октября в направлении Уфимского шоссе. Почувствовав себя плохо за рулем, он потерял управление и перевернулся.



В результате инцидента водитель травмировал голову, его госпитализировали.



Сотрудники Госавтоинспекции приступили к расследованию произошедшего.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ