Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии УАЗ Патриот перевернулся из-за плохого самочувствия водителя

В Башкирии УАЗ Патриот перевернулся из-за плохого самочувствия водителя

09:29, 12 май 2023

Ночью в четверг, 11 мая, на автодороге произошло опрокидывание автомобиля УАЗ Патриот.

Как сообщает пресс-центр республиканской ГИБДД, ДТП произошло на ул. Цветочная перед домом №2/4.



По предварительной информации, сорокалетний владелец отечественной машины двигался со стороны проспекта Октября в направлении Уфимского шоссе. Почувствовав себя плохо за рулем, он потерял управление и перевернулся.

В результате инцидента водитель травмировал голову, его госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции приступили к расследованию произошедшего.


По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
Читайте также

В Уфе перевернулся автомобиль "скорой помощи", пострадали два человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе перевернулся автомобиль "скорой помощи", пострадали два человека
В Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом
Происшествия в Башкирии
В Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом
Авария в Уфе: водитель Hyundai Getz наехал на сугроб и перевернулся
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: водитель Hyundai Getz наехал на сугроб и перевернулся
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: