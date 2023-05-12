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В Башкирии на видео засняли небольшое торнадо

В Башкирии на видео засняли небольшое торнадо

10:45, 12 май 2023

Жители Бирска запечатлели на видео небольшое торнадо. Запись запостили в социальных сетях 11 мая.

На видеоролике видно, как столб пыльного вихря вздымается вверх на несколько метров, а затем начинает свое движение между автомобилями. Через какое-то время его размеры значительно уменьшаются.

Республиканское МЧС объяснило, что данное явление носит название термики. Они возникают наиболее часто в мае вследствие нестабильности в приземном слое, когда "неравномерно прогретая земля дает контраст температуры".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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