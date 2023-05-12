В Башкирии на видео засняли небольшое торнадо
10:45, 12 май 2023
Жители Бирска запечатлели на видео небольшое торнадо. Запись запостили в социальных сетях 11 мая.
На видеоролике видно, как столб пыльного вихря вздымается вверх на несколько метров, а затем начинает свое движение между автомобилями. Через какое-то время его размеры значительно уменьшаются.
Республиканское МЧС объяснило, что данное явление носит название термики. Они возникают наиболее часто в мае вследствие нестабильности в приземном слое, когда "неравномерно прогретая земля дает контраст температуры".
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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