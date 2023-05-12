Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Уфе
11:28, 12 май 2023
В результате автомобильной аварии, которая случилась в четверг, 11 мая в Уфе, получила травмы женщина.
Согласно информации, предоставленной городским отделом ГИБДД, инцидент произошел при повороте с ул. Электрозаводской в сторону Объездной дороги, где 58-летний владелец Ниссан Тиида совершил столкновение с Рено Флюэнс.
В результате ДТП 55-летней женщине, находившейся на пассажирском сиденье Ниссан потребовалаcь помощь медиков.
В настоящее время проводится расследование происшествия.
По теме:
- В Уфе иномарка на полном ходу влетела в столб
- В Уфе пьяный водитель врезался в дерево
- В Уфе иномарка врезалась в карету скорой помощи
Читайте также:Кадры смертельной аварии Дианы Сафаровой попал на видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии Шевроле Ланос и ВАЗ-21099 пострадала женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за пьяного водителя Тойоты пострадала женщина
Происшествия в Башкирии
Недалеко от уфимского аграрного университета водитель сбил пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
Авария в Стерлитамакском районе: водитель Ниссан Террано» вылетел с дороги в кювет