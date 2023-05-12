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Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Уфе

Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Уфе

11:28, 12 май 2023

В результате автомобильной аварии, которая случилась в четверг, 11 мая в Уфе, получила травмы женщина.

Согласно информации, предоставленной городским отделом ГИБДД, инцидент произошел при повороте с ул. Электрозаводской в сторону Объездной дороги, где 58-летний владелец Ниссан Тиида совершил столкновение с Рено Флюэнс.



В результате ДТП 55-летней женщине, находившейся на пассажирском сиденье Ниссан потребовалаcь помощь медиков.

В настоящее время проводится расследование происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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