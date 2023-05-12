В Москве скончался 32-летний футболист Александр Каракин

13:50, 12 май 2023

В результате участия в уличных гонках, экс- игрок футбольных команд "Спартак" и "Динамо", Александр Каракин, прошедшей ночью попал в ДТП. Медики боролись за его жизнь более десяти часов, но спортсмена не удалось спасти - мужчина скончался несколько часов назад.







Происшествие случилось на тридцатом километре Минского шоссе, где еженедельно проводятся уличные гонки. Управляя а/м Ниссан Александр потерял управление. В результате столкновения с отбойником, автомобиль отбросило на середину дороги.



32-летний футболист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он находился в машине вместе с оператором. Его тоже доставили в реанимационное отделение.





По информации СМИ, причиной потери контроля над автомобилем стала неправильно подобранная авторезина, а также тот факт, что водитель не пристегнулся.



Александр Каракин начинал карьеру в "Спартаке" в Москве. Играл за молодежные команды "Спартак", "Динамо" и "Химки". Карьеру футболиста завершил в 2018 году.

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Автор: Семен Подгорный