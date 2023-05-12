В Башкирии за получение взятки задержали сотрудника ГИБДД

14:17, 12 май 2023

Сотрудника ГИБДД задержали в Учалинском районе Башкирии за получение взятки. Информацию об этом сообщили официальные представители региональных МВД и Следственного комитета.







По данным следствия, инспектор получил автомобильную магнитолу стоимостью 25 000 рублей от своего знакомого, который ранее был лишен права управления автомобилем. Взятка предоставлялась в обмен на не привлечение нарушителя к ответственности. Инспектора задержали с поличным оперативники ФСБ.



В отношении полицейского возбудили уголовное дело по факту получение взятки. Мужчина признал свою вину, ему был избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время полиция проводит дальнейшие следственные действия.

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Автор: Семен Подгорный