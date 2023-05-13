В сгоревшем доме в Башкирии спасатели обнаружили труп мужчины

10:56, 13 май 2023

Согласно информации МЧС Башкирии, один человек погиб в результате пожара, произошедшего в городе Белорецк.



Инцидент произошел в пятницу, 12 мая вечером, на ул. Уфимская, где огнем охватило жилое строение с пристроем. Во время разбора поврежденных огнем конструкций было найдено тело мужчины 54 лет.







На данный момент причины пожара, а также все обстоятельства инцидента выясняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Салават, произошел пожар в многоквартирном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены одиннадцать человек и реанимирован кот.



Не так давно в Белорецке погиб подросток, сорвавшись со скалы в реку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ