В сгоревшем доме в Башкирии спасатели обнаружили труп мужчины
10:56, 13 май 2023
Согласно информации МЧС Башкирии, один человек погиб в результате пожара, произошедшего в городе Белорецк.
Инцидент произошел в пятницу, 12 мая вечером, на ул. Уфимская, где огнем охватило жилое строение с пристроем. Во время разбора поврежденных огнем конструкций было найдено тело мужчины 54 лет.
На данный момент причины пожара, а также все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Салават, произошел пожар в многоквартирном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены одиннадцать человек и реанимирован кот.
Не так давно в Белорецке погиб подросток, сорвавшись со скалы в реку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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