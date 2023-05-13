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Грузовик сбил пожилого мужчину в Уфе: пострадавшего доставили в больницу

Грузовик сбил пожилого мужчину в Уфе: пострадавшего доставили в больницу

12:20, 13 май 2023

В субботу, 13 мая, уфимская Госавтоинспекция сообщила о ДТП, в котором грузовик сбил пожилого мужчину.

Инцидент произошел вчера примерно в 22.00 на Вагонной улице. По предварительной информации, 40-летний водитель ГАЗ-330232 двигался в сторону ул. Дзержинского и совершил наезд на пешехода (59 лет), пытавшегося перейти проезжую часть неподалеку от дома №3. Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмой головы. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в эти выходные Госавтоинспекция проводит массовые проверки в Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа авария в Уфе происшествия Уфа
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