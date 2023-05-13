Грузовик сбил пожилого мужчину в Уфе: пострадавшего доставили в больницу
12:20, 13 май 2023
В субботу, 13 мая, уфимская Госавтоинспекция сообщила о ДТП, в котором грузовик сбил пожилого мужчину.
Инцидент произошел вчера примерно в 22.00 на Вагонной улице. По предварительной информации, 40-летний водитель ГАЗ-330232 двигался в сторону ул. Дзержинского и совершил наезд на пешехода (59 лет), пытавшегося перейти проезжую часть неподалеку от дома №3. Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмой головы. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в эти выходные Госавтоинспекция проводит массовые проверки в Башкирии.
По теме:
- Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Уфе
- В Уфе иномарка на полном ходу влетела в столб
- В Уфе пьяный водитель врезался в дерево
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе на угнанной машине сбили пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный молодой водитель Ниссана насмерть сбил мужчину
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина упал с крыши двухэтажного дома