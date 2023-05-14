В Башкирии за один вечер сгорели 3 бани и жилой дом

10:11, 14 май 2023

Из-за пожара в Иглинском районе Башкирии сгорели сразу жилой дом и 3 бани, расположенные с садовом товариществе «Металург-2». Происшествие случилось в субботу вечером, 13 мая. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



Прибывшие на место возгорания спасатели сообщили о том, что на четырех участках огнем повреждены три бани и один дом. Примерно в 22.31 пожар был локализован, пострадавших при пожаре нет.







Сейчас проводится расследование причин и обстоятельств данного случая МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в результате масштабного возгорания в населенном пункте Иглино было уничтожено два дома и несколько других строений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ