В Башкирии за один вечер сгорели 3 бани и жилой дом
10:11, 14 май 2023
Из-за пожара в Иглинском районе Башкирии сгорели сразу жилой дом и 3 бани, расположенные с садовом товариществе «Металург-2». Происшествие случилось в субботу вечером, 13 мая. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
Прибывшие на место возгорания спасатели сообщили о том, что на четырех участках огнем повреждены три бани и один дом. Примерно в 22.31 пожар был локализован, пострадавших при пожаре нет.
Сейчас проводится расследование причин и обстоятельств данного случая МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в результате масштабного возгорания в населенном пункте Иглино было уничтожено два дома и несколько других строений.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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