В Башкирии мужчина поссорился с семьей и оставил их одних на берегу водохранилища
11:35, 14 май 2023
В результате семейного конфликта в Башкирии потребовалась помощь спасателей, сообщил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
Группа, состоящая из нескольких семей с детьми, решила совершить прогулку на лодке по Павловскому водохранилищу. Во время отдыха одна из пар поссорилась. В результате мужчина высадил 2-ух женщин с тремя детьми на противоположный берег и отплыл. Пострадавшие были не в состоянии выбраться оттуда самостоятельно.
В инцидент пришлось вмешаться спасателям, которые помогли эвакуироваться женщинам с детьми. В это время виновник происшествия, как ни в чем не бывало продолжал отдыхать в номере.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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