В Башкирии мужчина поссорился с семьей и оставил их одних на берегу водохранилища

11:35, 14 май 2023

В результате семейного конфликта в Башкирии потребовалась помощь спасателей, сообщил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.







Группа, состоящая из нескольких семей с детьми, решила совершить прогулку на лодке по Павловскому водохранилищу. Во время отдыха одна из пар поссорилась. В результате мужчина высадил 2-ух женщин с тремя детьми на противоположный берег и отплыл. Пострадавшие были не в состоянии выбраться оттуда самостоятельно.



В инцидент пришлось вмешаться спасателям, которые помогли эвакуироваться женщинам с детьми. В это время виновник происшествия, как ни в чем не бывало продолжал отдыхать в номере.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik