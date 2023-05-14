В Башкирии в загоревшемся гараже погиб мужчина

16:19, 14 май 2023

В деревне Осиновка Бирского района Башкирии произошло трагическое происшествие: в сгоревшем гараже обнаружили тело мужчины. Согласно информации, полученной от пресс-центра республиканской МЧС, инцидент произошел в воскресенье днем, 14 мая.



По данным ведомства, пожар вспыхнул на улице Овчинникова, где был расположен гараж. Местные жители потушили огонь, и нашли тело 61-летнего мужчины внутри строения.







Пока неясно, что послужило причиной возгорания и какие обстоятельства привели к этой трагедии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа сотрудников МЧС России.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ