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В Башкирии в загоревшемся гараже погиб мужчина

В Башкирии в загоревшемся гараже погиб мужчина

16:19, 14 май 2023

В деревне Осиновка Бирского района Башкирии произошло трагическое происшествие: в сгоревшем гараже обнаружили тело мужчины. Согласно информации, полученной от пресс-центра республиканской МЧС, инцидент произошел в воскресенье днем, 14 мая.

По данным ведомства, пожар вспыхнул на улице Овчинникова, где был расположен гараж. Местные жители потушили огонь, и нашли тело 61-летнего мужчины внутри строения.



Пока неясно, что послужило причиной возгорания и какие обстоятельства привели к этой трагедии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа сотрудников МЧС России.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар Осиновка смерть
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