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В Уфе свернули поиски пропавшей 13-летней девочки

В Уфе свернули поиски пропавшей 13-летней девочки

09:49, 15 май 2023

Вечером в воскресенье, 14 мая, в городе Уфе успешно завершились поиски тринадцатилетней школьницы. Поисковый отряд «БашРегионСпас» сообщил, что девочка была найдена живой.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в поисках», - передали волонтеры.



По информации, полученной от пресс-центра республиканского МВД, школьницу обнаружили на одной из улиц столицы и передали законным представителям. Представители ведомства сообщили, что девочка просто провела весь день гуляя по городу и катаясь в общественном транспорте.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что поиски юной горожанки проводились как волонтерами, так и полицией. Утром ребенок собрал вещи и ушел из дома в неизвестном направлении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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