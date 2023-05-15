В Уфе свернули поиски пропавшей 13-летней девочки

09:49, 15 май 2023

Вечером в воскресенье, 14 мая, в городе Уфе успешно завершились поиски тринадцатилетней школьницы. Поисковый отряд «БашРегионСпас» сообщил, что девочка была найдена живой.



«Мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в поисках», - передали волонтеры.







По информации, полученной от пресс-центра республиканского МВД, школьницу обнаружили на одной из улиц столицы и передали законным представителям. Представители ведомства сообщили, что девочка просто провела весь день гуляя по городу и катаясь в общественном транспорте.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что поиски юной горожанки проводились как волонтерами, так и полицией. Утром ребенок собрал вещи и ушел из дома в неизвестном направлении.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети