В Уфе свернули поиски пропавшей 13-летней девочки
09:49, 15 май 2023
Вечером в воскресенье, 14 мая, в городе Уфе успешно завершились поиски тринадцатилетней школьницы. Поисковый отряд «БашРегионСпас» сообщил, что девочка была найдена живой.
«Мы хотим поблагодарить всех, кто участвовал в поисках», - передали волонтеры.
По информации, полученной от пресс-центра республиканского МВД, школьницу обнаружили на одной из улиц столицы и передали законным представителям. Представители ведомства сообщили, что девочка просто провела весь день гуляя по городу и катаясь в общественном транспорте.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что поиски юной горожанки проводились как волонтерами, так и полицией. Утром ребенок собрал вещи и ушел из дома в неизвестном направлении.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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