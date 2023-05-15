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В Башкирии под колесами собственного трактора погиб механизатор

В Башкирии под колесами собственного трактора погиб механизатор

10:21, 15 май 2023

Несчастный случай произошел накануне в Благоварском районе Башкирии: тракторист-машинист погиб в ходе посевной.

Как рассказали в региональной Государственной инспекции труда в среду, 10 мая, 43-летний механизатор, совершая разворот, оказался под колесами собственного трактора Case.



Пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте трагедии. В настоящее время ведомство проводит расследование, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благоварский район происшествия несчастный случай смерть
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