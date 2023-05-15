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В Уфе при столкновении автомобиля с деревом пострадали мать с ребенком

В Уфе при столкновении автомобиля с деревом пострадали мать с ребенком

12:13, 15 май 2023

Авария в Уфе произошла в прошедшую субботу, 13 мая. Согласно сообщению городской Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля потерял управление и столкнулся с деревом. В ДТП пострадали мать и малолетний ребенок, сидевшие в кресле пассажиров.

Инцидент случился на улице Сельской Богородской недалеко от дома №1а примерно в 10 часов утра. Управлял Ладой Калина 28-летний горожанин.



34-летняя пассажирка получила ушибы, а ее девятилетний сын был доставлен в больницу.

По данному инциденту начато административное расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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