В Уфе при столкновении автомобиля с деревом пострадали мать с ребенком
12:13, 15 май 2023
Авария в Уфе произошла в прошедшую субботу, 13 мая. Согласно сообщению городской Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля потерял управление и столкнулся с деревом. В ДТП пострадали мать и малолетний ребенок, сидевшие в кресле пассажиров.
Инцидент случился на улице Сельской Богородской недалеко от дома №1а примерно в 10 часов утра. Управлял Ладой Калина 28-летний горожанин.
34-летняя пассажирка получила ушибы, а ее девятилетний сын был доставлен в больницу.
По данному инциденту начато административное расследование.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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