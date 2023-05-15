В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка
12:33, 15 май 2023
Управление гражданской защиты сообщило о происшествии в Уфе, в результате которого был спасен 6-летний мальчик.
В ведомстве рассказали, что в воскресенье, 14 мая, примерно в 12.00, очевидцы передали сообщение. В нем говорилось, что из окна квартиры на одиннадцатом этаже дома, расположенного по адресу: улица Шмидта, 158, высовывается и кричит ребенок.
Было установлено, что мальчик почти вторые сутки один находился в запертой квартире, а его крики из окна были просьбой открыть ему дверь.
Экстренные службы попробовали связаться с мамой ребенка. Параллельно с мальчиком через дверь вели общение полицейские и спасатели. Связаться удалось только с владельцем квартиры, который сдавал ее в аренду. Дверь открыли только после его приезда.
Ребенку медицинская помощь не потребовалась, и он был передан сотрудникам полиции.