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В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка

В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка

12:33, 15 май 2023

Управление гражданской защиты сообщило о происшествии в Уфе, в результате которого был спасен 6-летний мальчик.



В ведомстве рассказали, что в воскресенье, 14 мая, примерно в 12.00, очевидцы передали сообщение. В нем говорилось, что из окна квартиры на одиннадцатом этаже дома, расположенного по адресу: улица Шмидта, 158, высовывается и кричит ребенок.

Было установлено, что мальчик почти вторые сутки один находился в запертой квартире, а его крики из окна были просьбой открыть ему дверь.


Экстренные службы попробовали связаться с мамой ребенка. Параллельно с мальчиком через дверь вели общение полицейские и спасатели. Связаться удалось только с владельцем квартиры, который сдавал ее в аренду. Дверь открыли только после его приезда.

Ребенку медицинская помощь не потребовалась, и он был передан сотрудникам полиции.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа спасатели
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