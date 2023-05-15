Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Трагическое ДТП в Стерлитамаке: Лексус врезался в жилой дом, погиб водитель

Трагическое ДТП в Стерлитамаке: Лексус врезался в жилой дом, погиб водитель

14:38, 15 май 2023

В понедельник утром, 15 мая, произошла авария в Башкирии: в Стерлитамаке 41-летний водитель, управлявший автомобилем Лексус RX350, на высокой скорости врезался в жилой дом, расположенный по адресу: ул. Гоголя, 135. В результате ДТП погиб житель Стерлитамакского района.



Достоверно неизвестно, в какой момент произошла смерть - до происшествия или мужчина скончался после аварии. Инспекторы ДПС проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого ДТП.

По информации пресс-центра республиканского ГИБДД, так как отсутствует тормозной след, то можно сделать вывод? Что погибший почувствовал себя плохо за рулем. Причина смерти будет установлена судмедэкспертизой.

Читайте также:

В Уфе при столкновении автомобиля с деревом пострадали мать с ребенком
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке аварии смерть
Читайте также

В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Стерлитамаке ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: