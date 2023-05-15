Трагическое ДТП в Стерлитамаке: Лексус врезался в жилой дом, погиб водитель
14:38, 15 май 2023
В понедельник утром, 15 мая, произошла авария в Башкирии: в Стерлитамаке 41-летний водитель, управлявший автомобилем Лексус RX350, на высокой скорости врезался в жилой дом, расположенный по адресу: ул. Гоголя, 135. В результате ДТП погиб житель Стерлитамакского района.
Достоверно неизвестно, в какой момент произошла смерть - до происшествия или мужчина скончался после аварии. Инспекторы ДПС проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого ДТП.
По информации пресс-центра республиканского ГИБДД, так как отсутствует тормозной след, то можно сделать вывод? Что погибший почувствовал себя плохо за рулем. Причина смерти будет установлена судмедэкспертизой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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