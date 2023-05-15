Трагическое ДТП в Стерлитамаке: Лексус врезался в жилой дом, погиб водитель

14:38, 15 май 2023

В понедельник утром, 15 мая, произошла авария в Башкирии: в Стерлитамаке 41-летний водитель, управлявший автомобилем Лексус RX350, на высокой скорости врезался в жилой дом, расположенный по адресу: ул. Гоголя, 135. В результате ДТП погиб житель Стерлитамакского района.





Достоверно неизвестно, в какой момент произошла смерть - до происшествия или мужчина скончался после аварии. Инспекторы ДПС проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого ДТП.



По информации пресс-центра республиканского ГИБДД, так как отсутствует тормозной след, то можно сделать вывод? Что погибший почувствовал себя плохо за рулем. Причина смерти будет установлена судмедэкспертизой.

Читайте также: В Уфе при столкновении автомобиля с деревом пострадали мать с ребенком

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ