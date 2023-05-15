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В Башкирии в собственном доме угарным газом отравилась семья с двумя детьми

В Башкирии в собственном доме угарным газом отравилась семья с двумя детьми

14:55, 15 май 2023

Семья с двумя детьми в городе Белорецк была госпитализирована после отравления угарным газом в собственном доме. Об этом сообщает прокуратура республики. ЧП произошло в воскресенье, 14 мая.

Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение, где им оказали первую медпомощь. Прокурор по Белорецку и Белорецкому району Филюс Гаиткулов выехал на место происшествия для проведения проверки.



В ходе расследования сотрудники МВД выяснят, что стало причиной данного инцидента, а также проверят работу организаций, ответственных за ресурсоснабжение и диагностику газового оборудования и вентиляционных каналов.

Следком Башкирии в свою очередь организовал собственную проверку.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия отравление
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