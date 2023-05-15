Житель Башкирии пострадал, упав с высоты во время рыбалки у гидроэлектростанции
15:06, 15 май 2023
В Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с местным жителем, занимавшимся рыбной ловлей возле гидроэлектростанции.
По информации, полученной от республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, происшествие зафиксировано в воскресенье вечером, 14 мая.
Во время рыбалки мужчина находился на обрыве у нижнего бьефа Павловской гидроэлектростанции, когда неожиданно поскользнулся и сорвался с высоты около 2,5 метров.
На место несчастного случая прибыли спасательные службы, медики скорой помощи диагностировали у рыбака несколько травм. Ему была оказана первая медпомощь, после чего его доставили в больницу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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