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Житель Башкирии пострадал, упав с высоты во время рыбалки у гидроэлектростанции

Житель Башкирии пострадал, упав с высоты во время рыбалки у гидроэлектростанции

15:06, 15 май 2023

В Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с местным жителем, занимавшимся рыбной ловлей возле гидроэлектростанции.

По информации, полученной от республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, происшествие зафиксировано в воскресенье вечером, 14 мая.



Во время рыбалки мужчина находился на обрыве у нижнего бьефа Павловской гидроэлектростанции, когда неожиданно поскользнулся и сорвался с высоты около 2,5 метров.

На место несчастного случая прибыли спасательные службы, медики скорой помощи диагностировали у рыбака несколько травм. Ему была оказана первая медпомощь, после чего его доставили в больницу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия несчастный случай
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