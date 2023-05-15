Пожар в частном доме в Башкирии унес жизнь одного человека

15:47, 15 май 2023

Пожар в Нефтекамске случился в понедельник, 15 мая, в результате которого в жилом доме погиб мужчина.



ЧП произошло в частном доме на ул. Яблоневой. Пламя грозило перекинуться на соседние строения.



Пожарные бригады сумели локализовать возгорание в 13.05, а спустя 25 минут полностью потушили открытый огонь.







В ходе разбора сгоревших конструкций огнеборцы нашли тело мужчины 64 лет.



Причины пожара будут выяснены экспертами.



В тушении возгорания были задействованы 16 человек и 5 единиц спецтехники.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ