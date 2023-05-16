В Уфе неизвестный нанес ножевые ранения водителю

09:20, 16 май 2023

В городе Уфа произошел инцидент на улице Менделеева, когда неизвестный мужчина совершил нападение с использованием ножа на одного из горожан, находившегося в своем автомобиле. Сообщения о данном инциденте распространились через социальные сети.



Подтверждение этой информации получено от пресс-центра Министерства внутренних дел Башкирии.







"Полицейскими отдела полиции № 3 по Уфе в настоящее время проводится проверка данного инцидента, устанавливаются причины и лица, совершившие нападение", - сообщили представители ведомства.



Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале Мэш Батащ, 59-летнему пострадавшем было нанесено 5 ножевых ранений в руку и в ногу. По неподтвержденным данным, пострадавшего госпитализировали в 22 городскую больницу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео