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Анвар Нургалиев раскрыл детали ДТП: его погибшая племянница могла быть знакома с виновником

Анвар Нургалиев раскрыл детали ДТП: его погибшая племянница могла быть знакома с виновником

14:59, 16 май 2023

Известный певец из Башкирии Анвар Нургалиев раскрыл новые детали о трагическом ДТП, в результате которого погибла его племянница, известная блогерша Диана Сафарова. В интервью телепроекту "Честно говоря", которое состоялось 16 мая, исполнитель поделился информацией о произошедшем.



По словам Нургалиева, виновник происшествия, из-за которого могла погибнуть Сафарова, признал свою вину и в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Они [Диана и предполагаемый виновник ДТП] были знакомы, потому что Чишмы – это маленькая деревня. Никто [виновная сторона] даже не спрашивает о детях. Каждый думает о себе. Некоторые с хладнокровием хотят обвинить Диану: как будто она ударяется о бордюр, ударяет эту машину – Camry. А там дорога узкая. Там видно, что Camry ехала по встречке, а Диана – ровно, – сказал Нургалиев. – Как можно сидеть за рулем пьяным и подвергать опасности жизни других?

Анвар Нургалиев выразил свою боль и недоумение по поводу произошедшего ДТП, подчеркнув безрассудство и опасность пьяного вождения, которое привело к столь трагическим последствиям.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Чишмы Чишминский район происшествия аварии смерть
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