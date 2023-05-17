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В Башкирии в пункте приема металлолома обнаружили учебную авиабомбу

В Башкирии в пункте приема металлолома обнаружили учебную авиабомбу

09:33, 17 май 2023

В городе Белебей в пункте приема металлического лома полицейские обнаружили учебную авиабомбу. Инцидент случился накануне, 16 мая. Информацию об этом передали в республиканской Росгвардии.

– Опасный объект был найден правоохранителями во время осуществления профилактических мероприятий в пункте приема металлолома, – сообщили в ведомстве.



Саперы ОМОН изучили объект и сделали вывод, что это учебная авиабомба без взрывателя и парашютной части. Находка не представляла опасности для жителей. Осмотрев, его передали оперативникам следственной группы для дальнейших разбирательств.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, в прошедшее воскресенье, 14 мая, в пункте приема металлолома в городе Уфе при детонации артиллерийского снаряда погиб человек.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Росгвардия
Теги: Белебей Белебеевский район происшествия росгвардия
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