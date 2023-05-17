В Башкирии в пункте приема металлолома обнаружили учебную авиабомбу
09:33, 17 май 2023
В городе Белебей в пункте приема металлического лома полицейские обнаружили учебную авиабомбу. Инцидент случился накануне, 16 мая. Информацию об этом передали в республиканской Росгвардии.
– Опасный объект был найден правоохранителями во время осуществления профилактических мероприятий в пункте приема металлолома, – сообщили в ведомстве.
Саперы ОМОН изучили объект и сделали вывод, что это учебная авиабомба без взрывателя и парашютной части. Находка не представляла опасности для жителей. Осмотрев, его передали оперативникам следственной группы для дальнейших разбирательств.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, в прошедшее воскресенье, 14 мая, в пункте приема металлолома в городе Уфе при детонации артиллерийского снаряда погиб человек.