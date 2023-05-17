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В столице Башкирии горожанин избил собственную жену, а затем сбросил ее с 4 этажа

В столице Башкирии горожанин избил собственную жену, а затем сбросил ее с 4 этажа

10:21, 17 май 2023

В следственном управлении регионального следкома завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Уфы.

Согласно информации ведомства в конце апреля 2023 года мужчина, приревновав жену нанес ей побои, а потом, когда она выбежала на балкон просить о помощи, скинул с 4 этажа многоэтажки.



Свидетели происшествия позвонили в скорую помощь. Пострадавшая потеряла сознание на некоторое время. В это время ее муж придумал собственную версию произошедшего, утверждая, что жена решила покончить с собой после того, как узнала, что он хочет уйти от нее.

Однако правда раскрылась, когда пострадавшая пришла в себя.

Мужчина был задержан и заключен под стражу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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