В столице Башкирии горожанин избил собственную жену, а затем сбросил ее с 4 этажа

10:21, 17 май 2023

В следственном управлении регионального следкома завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Уфы.



Согласно информации ведомства в конце апреля 2023 года мужчина, приревновав жену нанес ей побои, а потом, когда она выбежала на балкон просить о помощи, скинул с 4 этажа многоэтажки.







Свидетели происшествия позвонили в скорую помощь. Пострадавшая потеряла сознание на некоторое время. В это время ее муж придумал собственную версию произошедшего, утверждая, что жена решила покончить с собой после того, как узнала, что он хочет уйти от нее.



Однако правда раскрылась, когда пострадавшая пришла в себя.



Мужчина был задержан и заключен под стражу.

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Автор: Семен Подгорный