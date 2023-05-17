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В Башкирии по непонятным причинам погиб водитель "буханки" попавший в ДТП

В Башкирии по непонятным причинам погиб водитель "буханки" попавший в ДТП

14:32, 17 май 2023

Трагический инцидент произошел в Башкирии: автомобиль марки УАЗ съехал с дороги и перевернулся. Несмотря на это, смерть водителя не была вызвана дорожно-транспортным происшествием.



Авария произошла в населенном пункте Новоминзитарово, расположенном неподалеку от села Верхний Изяк, жители которого неоднократно жаловались на отсутствие должного дорожного покрытия.

Мужчина в возрасте 58 лет находился за рулем своего автомобиля модели УАЗ-452, известного как "буханка" из-за своей особой формы. Он потерял управление и съехал в кювет, в результате чего внедорожник перевернулся. Водитель выжил после случившегося, однако позже он плохо себя почувствовал, потерял сознание и умер.


Сотрудники Госавтоинспекции приступили к расследованию произошедшего и пытаются выяснить все обстоятельства, приведшие к аварии. Также было назначено химико-токсикологическое исследование водителя с целью выяснить наличие алкоголя или других веществ в его организме.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии смерть
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