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Вахтовик из Уфы получил удар током в 35 тыс. вольт и выжил

Вахтовик из Уфы получил удар током в 35 тыс. вольт и выжил

09:06, 18 май 2023

31-летний Евгений Марченко из Уфы, работавший альпинистом, выжил после того, как получил удар током в 35 000 вольт на Камчатке.



Мужчина проводил обработку линий электропередач от коррозии, когда произошел несчастный случай. Он получил ожоги на ногах и повреждения правой руки, которая могла быть ампутирована из-за некроза кожного покрова. Однако благодаря реконструктивной кожной пластике, врачи-травматологи из Уфы смогли сохранить кисть Евгения.


Сейчас альпинист проходит длительную реабилитацию, чтобы вернуть функциональность кисти. Врачи оценили стоимость операции и реабилитации примерно в 400 тысяч рублей. Компания, в которой работал Евгений, не приняла на себя ответственность за произошедшее и не оказала финансовую помощь пострадавшему.

Евгений собирается обратиться в прокуратуру для защиты своих прав и надеется скорее найти новую работу. Он нуждается в дополнительной операции и дорогостоящем курсе реабилитации, чтобы восстановиться полностью.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/marchella20
Теги: Уфа происшествия Уфа
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