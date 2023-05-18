Вахтовик из Уфы получил удар током в 35 тыс. вольт и выжил

09:06, 18 май 2023

31-летний Евгений Марченко из Уфы, работавший альпинистом, выжил после того, как получил удар током в 35 000 вольт на Камчатке.







Мужчина проводил обработку линий электропередач от коррозии, когда произошел несчастный случай. Он получил ожоги на ногах и повреждения правой руки, которая могла быть ампутирована из-за некроза кожного покрова. Однако благодаря реконструктивной кожной пластике, врачи-травматологи из Уфы смогли сохранить кисть Евгения.





Сейчас альпинист проходит длительную реабилитацию, чтобы вернуть функциональность кисти. Врачи оценили стоимость операции и реабилитации примерно в 400 тысяч рублей. Компания, в которой работал Евгений, не приняла на себя ответственность за произошедшее и не оказала финансовую помощь пострадавшему.



Евгений собирается обратиться в прокуратуру для защиты своих прав и надеется скорее найти новую работу. Он нуждается в дополнительной операции и дорогостоящем курсе реабилитации, чтобы восстановиться полностью.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/marchella20