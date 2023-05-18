В Башкирии загорелась баня, пострадала женщина
10:01, 18 май 2023
Жительница Башкирии получила ожоги в результате пожара, который возник в бане. Инцидент случился на ул. Нефтяников в населенном пункте Исянгулово Зианчуринского района. Пожар был успешно потушен.
Согласно информации, полученной от пресс-центра регионального МЧС, пострадавшую женщину доставили в стерлитамакский ожоговый центр.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания и детали произошедшего. На месте происшествия находится дознаватель МЧС РФ.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Зианчуринского района Башкортостана готовится предстать перед судом за жестокое обращение с собственным сыном.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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