В Башкирии загорелась баня, пострадала женщина

10:01, 18 май 2023

Жительница Башкирии получила ожоги в результате пожара, который возник в бане. Инцидент случился на ул. Нефтяников в населенном пункте Исянгулово Зианчуринского района. Пожар был успешно потушен.



Согласно информации, полученной от пресс-центра регионального МЧС, пострадавшую женщину доставили в стерлитамакский ожоговый центр.







В настоящее время устанавливаются причины возгорания и детали произошедшего. На месте происшествия находится дознаватель МЧС РФ.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Зианчуринского района Башкортостана готовится предстать перед судом за жестокое обращение с собственным сыном.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ