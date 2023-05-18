Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Уфе

11:17, 18 май 2023

3 человека получили травмы в результате автомобильной аварии с участием двух легковых автомобилей в городе Уфа. Информацию об этом передали в столичной ГИБДД.



ДТП произошло в среду, 17 мая, примерно в 18:00 на ул. Перспективной. 24-летний владелец ВАЗ-2115 столкнулся с Iran Khodro Samand, двигавшейся навстречу.







В результате аварии травмы получили 3 человека: водитель иномарки (61 год) и две его пассажирки (18 лет). Всех пострадавших с травмами различной тяжести доставили в больницу.



По данному случаю проводится административное расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе произошел инцидент на улице Менделеева, когда неизвестный мужчина совершил нападение с использованием ножа на одного из горожан, находившегося в своем автомобиле.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ