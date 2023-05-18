В гострудинспекции Башкирии назвали причину гибели водителя между двумя троллейбусами

12:19, 18 май 2023

В Гострудинспекции Башкирии сообщили причины трагического инцидента, в результате которого погиб водитель троллейбуса, принадлежащего МУП "Стерлитамакское троллейбусное управление".







Как сообщает ведомство, происшествие случилось ранним утром в депо перед отправкой троллейбуса на маршрут. Водитель вышел на площадку, где стояли троллейбусы, не имея путевого листа и не пройдя предрейсовый медицинский осмотр. Он запустил свое транспортное средство, однако, выходя из кабины, не задействовал стояночный тормоз и не отключил электроцепи. Мужчина оказался перед троллейбусом, который начал движение и задавил его.



Позже один из слесарей по ремонту подвижного состава вышел на маневровую площадку и почувствовал запах гари. Рабочий заметил, что один из троллейбусов начал искрить и выделять дым. Он попытался отсоединить штанги от сети, но не смог этого сделать.





На помощь пришел другой водитель, который отключил электричество, и машина немного откатилась назад. В это время слесарь забрался на лестницу и снял штанги. Он заметил лежащего водителя задымившегося троллейбуса. Оказалось, что мужчина был зажат между двумя транспортными средствами. В результате полученных травм водитель скончался на месте.



Представители Гострудинспекции сообщили, что причиной данного несчастного случая стали нарушения требований безопасности при эксплуатации троллейбуса, а также неудовлетворительная организация рабочего процесса. Особенно было отмечено невыполнение контроля за соблюдением требований охраны труда и трудовой дисциплины со стороны сотрудников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии