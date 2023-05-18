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15-летняя школьница найдена мертвой в жилом доме в Башкирии

15-летняя школьница найдена мертвой в жилом доме в Башкирии

14:01, 18 май 2023

В одном из населенных пунктов Салаватского района Башкирии было обнаружено тело 15-летней школьницы в жилом доме. Информация о происшествии подтверждена надежным источником.



Трагическое событие произошло 18 мая. Предварительные данные указывают на возможность самоубийства подростка. Сейчас правоохранительные органы расследуют ЧП, пытаясь выяснить факторы, которые могли спровоцировать школьницу на такой шаг.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамакском районе произошла похожая трагедия. Тогда 15-летняя девочка покончила с собой, оставив прощальное письмо. Отец обнаружил ее тело по возвращении с работы на обеденный перерыв.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салаватский район происшествия
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