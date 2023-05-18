В Башкирии пропала 14-летняя девушка
14:13, 18 май 2023
В Башкирии разыскивается пропавшая 14-летняя Мария Ракипова, ученица школы, проживающая в населенном пункте Елбулак-Матвеевка в Бижбулякском районе республики. Ее местонахождение остается неизвестным до сего дня.
В момент исчезновения девочка была одета в кофту зелёного цвета, брюки черного цвета и кроссовки красно-розового цвета. Среди прочих отличительных примет - светло-русые волосы и голубые глаза.
Просьба ко всем, кто располагает любой информацией о пропавшей, немедленно связаться с добровольцами по следующему телефону: 8-800-700-54-52 или обратиться по единому номеру экстренных служб 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan
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