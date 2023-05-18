В Башкирии произошел крупный пожар в одном из населенных пунктов

21:36, 18 май 2023

В населенном пункте Ахуново Учалинского района Башкирии, в четверг днем, 18 мая, произошел пожар, в результате которого сгорели 3 деревянных дома, 10 надворных построек и трактор. Информацию об этом передали в региональном МЧС.







Сразу после получения сообщения о возгорании, на место происшествия выехали сотрудники МЧС, ДПК Ахуновского сельского совета, а также специалисты других экстренных служб.



Из-за сильного ветра пламя распространилось мгновенно. В результате пожара повреждены 3 деревянных дома, несколько бань, сараи, гараж и трактор. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось потушить открытое горение. К счастью, в результате ЧП, пострадавших нет.





Сейчас эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели вместе с оперативной группой МЧС выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ