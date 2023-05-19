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В Башкирии столкнулись «Газель» и внедорожник

В Башкирии столкнулись «Газель» и внедорожник

14:13, 19 май 2023

В Альшеевском районе Башкирии произошло жесткое ДТП: столкнулись два автомобиля - "Газель" и внедорожник Derways, в результате чего оба водителя погибли. Об этом сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



Инцидент произошел около полудня на 73-м километре автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки. "Газель" и внедорожник двигались навстречу друг другу, а затем столкнулись. От удара фургон начал гореть, и оба водителя погибли прежде, чем прибыла скорая помощь. Один из пассажиров "Газели" был доставлен в больницу.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все подробности и обстоятельства этого происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия аварии смерть
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