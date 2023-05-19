В Башкирии столкнулись «Газель» и внедорожник
14:13, 19 май 2023
В Альшеевском районе Башкирии произошло жесткое ДТП: столкнулись два автомобиля - "Газель" и внедорожник Derways, в результате чего оба водителя погибли. Об этом сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел около полудня на 73-м километре автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки. "Газель" и внедорожник двигались навстречу друг другу, а затем столкнулись. От удара фургон начал гореть, и оба водителя погибли прежде, чем прибыла скорая помощь. Один из пассажиров "Газели" был доставлен в больницу.
В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все подробности и обстоятельства этого происшествия.
Читайте также:В Башкирии ночью насмерть сбили пешехода
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе лоб в лоб столкнулись внедорожник и ВАЗ: погибла пожилая пассажирка
Происшествия в Башкирии
Авария в Стерлибашевском районе: столкнулись "Газель" и «Опель Астра», погибли три человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе столкнулись грузовая "Газель" и легковушка, погибла пассажирка