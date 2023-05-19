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На трассе в Башкирии в жуткой аварии погиб водитель из Свердловской области

На трассе в Башкирии в жуткой аварии погиб водитель из Свердловской области

14:24, 19 май 2023

В четверг, 18 мая, в Аскинском районе Башкирии произошло страшное ДТП, в результате которого погиб водитель из Свердловской области.

На 1-ом километре автодороги Ключи-Аскино 37-летний владелец автомобиля Toyota Raw 4 потерял управление и выехал в кювет.

В результате аварии автомобиль перевернулся, а мужчина получил тяжелые травмы. К сожалению он скончался во время госпитализации в карете скорой помощи. Полицейским предстоит выяснить причины этой трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аскинский район аварии происшествия смерть
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