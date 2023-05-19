В Уфе 2 человека застряли в лифте во время пожара в жилом доме

14:54, 19 май 2023

В жилом доме на улице Парковой в Уфе случился пожар. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили возгорание на 12-13 этажах.



Спасатели МЧС вынуждены были отключить электричество в здании, чтобы потушить огонь. Эвакуация из дома прошла успешно: 50 жильцам удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны, еще 7 человек, в том числе 2 ребенка, были спасены огнеборцами. Один человек получил травмы и был передан медикам.







Во время пожара два человека оказались в остановившемся лифте. При помощи гидравлического инструмента они были освобождены и эвакуированы.



На месте ЧП работали 28 человек и 7 единиц спецтехники. Сейчас устанавливаются причины пожара.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ