В Уфе 2 человека застряли в лифте во время пожара в жилом доме
14:54, 19 май 2023
В жилом доме на улице Парковой в Уфе случился пожар. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили возгорание на 12-13 этажах.
Спасатели МЧС вынуждены были отключить электричество в здании, чтобы потушить огонь. Эвакуация из дома прошла успешно: 50 жильцам удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны, еще 7 человек, в том числе 2 ребенка, были спасены огнеборцами. Один человек получил травмы и был передан медикам.
Во время пожара два человека оказались в остановившемся лифте. При помощи гидравлического инструмента они были освобождены и эвакуированы.
На месте ЧП работали 28 человек и 7 единиц спецтехники. Сейчас устанавливаются причины пожара.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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