Пьяное застолье в Башкирии закончилось кровавой дракой

21:23, 19 май 2023

В Башкирии недавно произошел инцидент, в результате которого пьяный 37-летний мужчина был доставлен в больницу города Стерлитамак с ножевыми ранениями. Полиция выяснила, что эти ранения нанес ему его сосед, 32-летний мужчина.







По предварительной информации, мужчина вместе со своей супругой и соседом устроили застолье в одной из квартир, находящейся по ул. Юрматинской. Спустя некоторое время к ним присоединился еще один сосед. Однако вскоре закончились алкоголь и деньги. Вместе они решили продать телефон, чтобы выручить немного денег. Возвратившись обратно между 32-летним владельцем квартиры и 37-летним гостем вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В результате хозяин квартиры, в порыве гнева, нанес несколько ударов ножом своему приятелю.





На данный момент подозреваемый находится в полицейском отделе. Ведомство сообщило: "В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан, нож изъят".

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