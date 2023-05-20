Пожары в Башкирии: два человека погибли, один пострадал

11:18, 20 май 2023

За прошедшую ночь в Башкирии случились 2 пожара, в результате которых 2 человека погибли, еще один получил травмы.



В Краснокамском районе РБ в населенном пункте Новонагаево возник пожар в частном доме. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило всю деревянную постройку. В процессе тушения было найдено тело мужчины в возрасте 60 лет.







В этом жилом доме также находилась сестра погибшего мужчины, которая сообщила, что ее разбудили необычные звуки, она отворила дверь ведущую на веранду и увидела сильное пламя. Женщина сразу же побежала будить своего брата, а затем выбила окно в зале и выбралась из дома на улицу. Мужчине не удалось выбить окно на кухне и выбраться наружу.



Еще один пожар произошел в Баймакском районе в МКД в населенном пункте Куянтаево. В одной из квартир загорелись домашние вещи. Огнеборцы эвакуировали мужчину в бессознательном состоянии в возрасте 58 лет. Его доставили в отделение реанимации ЦРБ города Баймак.





Кроме того, еще пятерых человек эвакуировали через лестничные марши. В процессе тушения пожара было найдено тело женщины в возрасте 62 лет.



В настоящее время проводится расследования, чтобы установить причины возникновения пожаров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ