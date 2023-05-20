В Башкирии на берегу реки нашли тело молодой женщины без зубов
18:59, 20 май 2023
В Башкирии на берегу реки Большой Ик было обнаружено тело молодой женщины без зубов. Согласно информации, предоставленной изданием "Кугарчинские вести", место жуткой находки находится примерно в 2-ух километрах северо-восточнее населенного пункта Новониколаевское, в Кугарчинском районе.
Приметы погибшей женщины: возраст примерно от 25 до 35 лет, рост около 155-160 сантиметров. Из одежды: куртка с капюшоном сиренево-розового цвета, трико бирюзового оттенка с надписью "Дисней" и вязаный свитер бежевого цвета. На футболке, окрашенной в красно-белые тона, изображен заяц с красным сердцем.
Причину смерти женщины предстоит выяснить правоохранителям.
Автор: Семен Подгорный
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