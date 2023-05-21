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В Башкирии мужчина угнал вторую машину после того, как первая вышла из строя

В Башкирии мужчина угнал вторую машину после того, как первая вышла из строя

11:30, 21 май 2023

В Абзелиловском районе Башкирии правоохранительные органы задержали ранее судимого мужчину, который совершил угоны двух автомобилей. Если первая машина заглохла во время движения, то на второй он смог достичь близлежащего района.



Как сообщили в пресс-центре МВД, владелец автомобиля «Mersedes Benz» обратился к полицейским города Белорецк, сообщив об угоне во время его пребывания в гараже. Сотрудники выяснили, что подозреваемый перед этим пытался сначала угнать ВАЗ-2112. Однако не смог сделать это из-за технических проблем с машиной. Угнав Мерседес, злоумышленник достиг соседнего Абзелиловского района. Припарковавшись для отдыха на обочине, он был тут же задержан полицейскими.

В рецидивиста были возбуждены уголовные дела по факту угони и кражи.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия Абзелиловский район Белорецк угон
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