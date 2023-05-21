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В Уфе молодой парень на гидроцикле чудом спасся от гибели

В Уфе молодой парень на гидроцикле чудом спасся от гибели

11:48, 21 май 2023

В городе Уфе молодой человек чуть не погиб, когда покатался на гидроцикле. Как сообщили представители столичного УГЗ, инцидент произошел вечером в субботу, 20 мая, рядом с пляжем "Ак Яр Нижегородка".



33-летний житель Уфы решил покататься на гидроцикле, однако потерял управление и перевернулся. Тем не менее, даже в столь критической ситуации он не выпустил свое плавсредство из рук и уцепился за него. На его счастье, поблизости находились два молодых человека, которые немедленно бросились спасать утопающего. Они помогли ему выбраться на берег.

- Согласно свидетельствам очевидцев, пострадавший был пьян. Медицинская помощь ему не потребовалась, - уточнили в спасательном ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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