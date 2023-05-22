Пожар в Башкирии унес жизнь 38-летнего мужчины
09:14, 22 май 2023
Тело мужчины возрастом 38 лет было обнаружено после тушения пожара в Башкирии.
Согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Башкирии, ночью случился пожар на ул. Фролова в населенном пункте Раевский Альшеевского района.
В результате пожара загорелось помещение на 1-ом этаже 2-этажного деревянного строения. Благодаря оперативным действиям пожарных, открытое горение было полностью потушено в течение 30 минут.
До приезда спасателей из помещений эвакуировались 3 человека. В процессе осмотра места возгорания было найдено тело мужчины 38 лет.
В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины пожара и обстоятельства произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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