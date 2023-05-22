В Башкирии мужчина разбился насмерть, сорвавшись со скалы

09:25, 22 май 2023

В республике Башкортостан мужчина погиб, сорвавшись со скалы. По информации издания "Восход", в Ишимбайском районе местный житель решил совершить прогулку в пещеру, расположенную в скале Калим-ускан, известную как пещера Салавата Юлаева.







Однако, находясь на самой вершине, он не смог сохранить равновесие и упал вниз. Свидетели происшествия связались со спасателями и скорой помощью, но мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер во время госпитализации.





Представители республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям напоминают о необходимости использовать только проверенные туристические маршруты и не забираться в горы без соответствующей туристической подготовки и спецснаряжения. Лучше всего обратиться к опытному инструктору, чтобы избежать подобных случаев.

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Автор: Семен Подгорный