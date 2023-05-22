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В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслись маленькие дети

В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслись маленькие дети

17:54, 22 май 2023

В населенном пункте Туишево, расположенном в Абзелиловском районе Башкирии, случился серьезный пожар. В момент происшествия в одном из домов находились маленькая девочка, ей было всего 5 лет, и 7-летний мальчик.



Ребята услышали звук пожарного извещателя и тут же покинули жилище. Выбежав на улицу, они принялись звать на помощь. Местные жители сразу же связались со спасателями.


Приехавшие на место происшествия огнеборцы зафиксировали горение двух домов, находящихся на соседних участках. Из-за плотной застройки и сильного ветра пламя распространилось с одного жилья на другое. Через 2 часа огонь был полностью потушен. В результате пожара были полностью уничтожены не только дома, но и автомобиль, находившийся во дворе одного из них.

К счастью, никто не пострадал в результате произошедшего. Проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств ЧП.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия пожар
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